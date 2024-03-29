Сергей Бурунов рассказал, как спасся от трагедии в «Крокусе»: «Я звоню, а там крики, выстрелы»

Сергей Бурунов. Фото: Global Look Press

Звезде чудом удалось избежать страшного.

Актер Сергей Бурунов по счастливой случайности избежал теракта в «Крокус Сити Холле», хотя направлялся туда на концерт. Он опоздал, и именно это помогло ему своевременно оценить ситуацию и покинуть опасную зону. 

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Звезда «Полицейского с Рублевки» подъезжал к торговому центру и уже видел, что что-то происходит, только не понимал, что именно. Тогда его директор предложила позвонить находящемуся уже там, в зрительном зале Сергею Светлакову. 

«Я звоню, а там крики, выстрелы. Он говорит: «Стой, где стоишь, а лучше уезжай, нас эвакуируют. И все, и отключился. Потом я ему начал звонить, развернулся, он уже был на улице. Я говорю, что происходит? Он: «Я ниче не знаю, мы бежим без одежды, без всего», - рассказал актер Рен-ТВ Новости.

Там же находилась помощница Бурунова, которая, к счастью, вышла на связь, и он ее смог увезти оттуда. 

Напомним, теракт произошел 22 марта перед концертом группы «Пикник». Вооруженные бандиты расстреляли более 130 человек, почти 200 получили ранения. Также они подожгли зал, он сгорел до тла.

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