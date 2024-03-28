Собчак восхитилась тем, как семилетний сын играет на фортепиано: «Переполняет любовью и нежностью»

Ксения Собчак не скрывает, что раньше не испытывал любви к детям. Но в браке с Максимом Виторганом она родила сына Платона. Телеведущая заявила, что беременность стала испытанием. А вот наследник изменил ее жизни. Она признается, что сын вызывает у нее теплые чувства и улыбку.

По словам блондинки, она стала по-другому относится к детям. Своему сыну она дает лучшее образование. Мальчик учит английский и китайский языки, а в школу он пошел уже в шесть лет. Накануне Собчак выложила новое видео. Она похвасталась его талантом. Платон играл на фортепиано.

Он в джинсах и футболке сидела за музыкальным инструментом и аккуратно нажимал на клавиши. Челка свисала на его лоб. В конце малыш посмотрел на маму и улыбнулся.