Собчак восхитилась тем, как семилетний сын играет на фортепиано: «Переполняет любовью и нежностью»

Ксения Собчак поделилась троагетльным видео. Фото: соцсети Ксении Собчак

Ксения Собчак показала, как семилетний сын Платон играет на фортепиано. Телеведущая похвасталась его талантом.

Ксения Собчак не скрывает, что раньше не испытывал любви к детям. Но в браке с Максимом Виторганом она родила сына Платона. Телеведущая заявила, что беременность стала испытанием. А вот наследник изменил ее жизни. Она признается, что сын вызывает у нее теплые чувства и улыбку. 

По словам блондинки, она стала по-другому относится к детям. Своему сыну она дает лучшее образование. Мальчик учит английский и китайский языки, а в школу он пошел уже в шесть лет. Накануне Собчак выложила новое видео. Она похвасталась его талантом. Платон играл на фортепиано. 

Он в джинсах и футболке сидела за музыкальным инструментом и аккуратно нажимал на клавиши. Челка свисала на его лоб. В конце малыш посмотрел на маму и улыбнулся. 

«Этот вид маленьких сосредоточенных пальчиков переполняет меня невероятной любовью и нежностью», – заявила Ксения.

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Пользователи Сети отметили, что он похож на родителей. Напомним, что телеведущая состоит в браке с Константином Богомоловым. Ранее она признавалась, что хотела бы родить ему наследника. 

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