Телеведущий Иващенко заявил о планах жениться на Волочковой: «Обсуждали наше совместное будущее»

Анастасия Волочкова не скрывает, что мечтает встретить любовь. Она обычно редко бывает одна, но встретить достойного мужчину оказалось сложно. Не так давно к ней проявил симпатию экс-«фабрикант» Егор Иващенко.

Молодой телеведущий встал на колено и подарил ей сережки за 600 тысяч рублей. Он позвал ее на свидание. Балерина сначала с улыбкой восприняла его поступок и упрекнула, что он не подарил ей кольцо. Но все же она позвала ухажера к себе в особняк. Избранник объявил, что готов на ней жениться.

В гости Иващенко пришел с корзиной, в которой была рыба и лимон. Он знает, что балерина любит правильно питаться, поэтому решил, что лосось ей придется по вкусу.

«Качественное питание — дорогое удовольствие, но и Настя — не из простых, доступных и дешевых женщин. Поэтому я не пожалел ни фантазии, ни эмоций, ни финансов. Мы долго и бурно обсуждали наше совместное будущее, как можно вывести на новый уровень шоу Насти «Одержимость», куда Настя вложила больше 30 миллионов рублей. Нужно помогать балерине отбивать деньги и блистать пуще прежнего», — высказался жених.

Другие новости читайте в Telegram-канале «Звездная пыль».

Он заверил, что приложит все усилия, чтобы помочь Волочковой и впечатлить ее, пишет KP.RU.