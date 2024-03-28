Светлаков заявил, что продал свой дом в Юрмале: «Хорошо, что я успел»

Сергей Светлаков продолжает работать на телевидении. Он вместе с семьей живет в Москве. По словам актера, его родители переезжать в столицу не захотели. В интервью Надежда Стрелец у него спросила, что стало с домом артиста в Юрмале. Оказалось, что он им уже не владеет.

«Он давно продан. Это невозможно сейчас, в данных реалиях. Хорошо, что я успел это сделать. Последний нотариус, который взял мой русский паспорт, буквально через несколько месяцев этот же нотариус уже не брал. Я просто почувствовал этот момент. Юридически меня здесь ничего не должно держать. И меня ни за что нельзя держать.

Как бы грустно это не было, так как это место я очень люблю. Там много друзей и русских, и латышей. Латыши, которые приезжают на день рождения в Магадан, – это отдельная история. Как обидно, что такие вещи сейчас в диковинку», — поделился Светлаков.