Агата Муцениеце рассказала о планах уехать из России: «Собираемся в июле»

Агата Муцениеце признавалась, что у нее плотный рабочий график. Она с конца января снимается в новых проектах, а также выступает в кабаре-театре. Актриса при этом успевает воспитывать детей — сына Тимофея и дочку Мию. На днях она вышла в свет.

Артистка рассказала, как снималась в фильме «Тур с Иванушками». Она призналась, что ее наследники тоже приняли участие в съемках проекта. Бывшая жена Прилучного раскрыла свои планы на ближайшее время. Оказалось, что она намерена уехать в Латвию.

«Очень надеюсь, что получится в этом году поехать, собираемся в июле», — поделилась звезда.

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Дело в том, что в Риге у нее живут родные. Агата часто возит детей к бабушке. Мия и Тимофей любят отдыхать в деревне. Примечательно, что на мероприятие, куда пришла актриса, были приглашены Прилучный с новой женой Зепюр Брутян, но они так и не пришли, пишет «МК».