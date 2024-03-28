Галкин* замечен в эконом-классе самолета из Израиля в Германию

Максим Галкин* уже два года живет за границей. Он стал одним из первых, кто покинул Россию. Артист сразу стал гастролировать, катаясь по Европе, Австралии и Америке. При этом Алла Пугачева остается с детьми то в Израиле, то на Кипре. Она занимается воспитанием Лизы и Гарри.

А вот муж Примадонны зарабатывает деньги. Но некоторые его концерты сорвались. А 28 марта стало известно, что он начал экономить. Звезду заметили в экономклассе самолета, который следовал из Израиля в Германию.

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В Сети появился ролик, где популярный артист находится. Он сидел вместе с простыми людьми, которые делали с ним фото. У юмориста с собой был маленький рюкзак. Некоторые люди сразу заподозрили, что на более дорогие билеты у Галкина* не хватило денег. Муж Пугачевой спровоцировал слухи о проблемах с финансами.

* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.