Понаровская рассказала, что помогает растить внуков: «Шарлотта – абсолютно моя девочка»

Ирина Понаровская откровенно поговорила со Светланой Бондарчук. Она заговорила не только о своей карьере, но и о семье. Певица вырастила сына Энтони Родда. Он появился на свет, когда она была в браке со вторым мужем, джазовым певцом Вейландом Роддом. У него давно уже есть своя семья. Артистка отметила, что с ним у нее хорошие отношения. Более того, она даже два года жила с наследником, чтобы быть ближе к внукам и помогать их воспитывать.

Также Ирина призналась, что ее воспитывала немецкая бабушка, которая была строгой. Некоторые моменты из воспитания она использовала, когда у нее родился сын. Певица заверила, что его хвалили в школе. Однако она подчеркнула, что со временем многое меняется, но должны оставаться традиции.

«Мне мой внук может подать пальто. Должно быть гендерное разделение. Он должен понимать, что бабушка — бабушка, но она все равно женщина. Я им даю это понять. Они это принимают», — пояснила Понаровская.

Она также призналась, что сама больше не родила детей из-за проблем со здоровьем. Теперь певица с радостью играет с внуками. Она рассказала, какой растет шестилетняя Шарлотта.