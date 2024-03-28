Понаровская рассказала, что помогает растить внуков: «Шарлотта – абсолютно моя девочка»

Ирина Понаровская откровенно поговорила со Светланой Бондарчук. Она заговорила не только о своей карьере, но и о семье. Певица вырастила сына Энтони Родда. Он появился на свет, когда она была в браке со вторым мужем, джазовым певцом Вейландом Роддом. У него давно уже есть своя семья. Артистка отметила, что с ним у нее хорошие отношения. Более того, она даже два года жила с наследником, чтобы быть ближе к внукам и помогать их воспитывать.
Также Ирина призналась, что ее воспитывала немецкая бабушка, которая была строгой. Некоторые моменты из воспитания она использовала, когда у нее родился сын. Певица заверила, что его хвалили в школе. Однако она подчеркнула, что со временем многое меняется, но должны оставаться традиции.
«Мне мой внук может подать пальто. Должно быть гендерное разделение. Он должен понимать, что бабушка — бабушка, но она все равно женщина. Я им даю это понять. Они это принимают», — пояснила Понаровская.
Она также призналась, что сама больше не родила детей из-за проблем со здоровьем. Теперь певица с радостью играет с внуками. Она рассказала, какой растет шестилетняя Шарлотта.
Внуки Ирины Понаровской. Фото: кадр из YouTube-канала «Света вокруг света»
«Эрик вчера меня обнимал и очень долго гладил меня по спине. Он знает, что у меня немножко спинка не в порядке. Нежные, чудесные, невероятно привязаны ко мне мои внуки. Я так счастлива этому», — поделилась певица.
Она рассказала, что Энтони с женой Анной и детьми живет в Москве. Артистка призналась, что ее внучка уже пережила первую влюбленность. Ей понравился самый красивый мальчик в садике. Малышка заявила бабушке, что у нее есть муж Виталик. Но потом Шарлотта ей объявила, что рассталась с возлюбленным, так как он ей мало стал уделять времени.
Понаровская уверена, что внучка пошла в нее. Но певица призналась, что не хотела бы, чтобы она стала артисткой.
«Она абсолютно моя девочка. Родители ее обожают, носят на руках. Она три-четыре раза в день переодевается. Ей обязательно в пачке нужно ходить дома. Она это делает так стильно. Если это пачка, то сверху обязательно какая-то спортивная куртка. Это что-то с чем-то!» — пояснила звезда в YouTube-канале «Света вокруг света».
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Также Ирина рассказала, что ее сын в 2022 году остался без работы, так как является дизайнером-ювелиром. Поэтому теперь Эрик посвящает время воспитанию детей.
Сын Понаровской с женой и детьми. Фото: кадр из YouTube-канала «Света вокруг света»