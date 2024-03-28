Елена Терлеева выступила на «Новой Фабрике звезд» после скандала с Яной Чуриковой

Не так давно на канале ТНТ стартовала «Новая Фабрика звезд». В новом выпуске с участниками проекта должны спеть выпусники легендарного реалити. Неожиданно в проекте приняла участие Елена Терлеева, у которой на втором сезоне «Фабрики звезд» вырвала победу Полина Гагарина.

Так вышло, что певица нигде не появлялась. Она не участвовала в концерте, который устроили спустя 20 лет после шоу. Поклонники думали, что артистка не хочет даже воспоминать про проект. Но теперь она спела на обновленном реалити с Полиной Быковской. Они исполнили ее хит «Солнце».

Терлеева рассказала, что ее одолела ностальгия, а также она хотела поддержать талантливых и молодых исполнителей.

«Это большой опыт для творческой единицы. Здесь есть возможность вырасти — педагоги, профессионалы вытачивают и совершенствуют навыки», — поделилась Елена, пишет «СтарХит».

Напомним, что у певицы была ссора с Яной Чуриковой. Телеведущая обмолвилась, что ее карьера — «это одна из самых больших личных трагедий «Фабрики звезд – 2». Эти слова Терлеева восприняла близко к сердцу. Она заявила, что Чурикова потеряла человечность и моральные принципы. Артистка напомнила, что в ее профессии главное — мастерство.