Понаровская призналась, что ей до сих пор снится Началова: «Это моя боль»

Ирина Понаровская является известной певицей. Она в 71 года имеет свой круг друзей. Певица рассказала Светлане Бондарчук, что любит собирать дома гостей, устраивая застолья. А когда речь зашла про Юлию Началову, которая умерла в 39 лет после того, как у нее произошло заражение крови, артистка стала грустной. Она рассказала, что хорошо знала певицу и была с ней в отличных отношениях.

«Это моя боль. Это моя печаль. Хотя я настолько не чувствую, что ее нет. Я умудряюсь любить и дружить с теми, с кем я годами не общаюсь. Но вернувшись в этому человеку я так радуюсь, я вспоминаю чувства, с которыми это все проходило», – отметила звезда.

По словам Понаровской, она попросилась в жюри к Юрию Николаеву на «Утренюю звезду», так как услышала выступление Началовой по телевизору. Певица отметила, что была впечатлена. По словам артистки, благодаря ее оценке маленькая Юля получила гран-при на конкурсе.

«То бриллианта. То что она делала в то время не делал никто. Она была такая органичная, стильная, чистая», – отметила Ирина Витальевна.

Она призналась, что отговаривала Началову становиться артисткой. Певица заверила, что у нее научилась многому. Она рассказала, что не сюсюкалась с ней, но всегда любила.

«Могу сказать с гордостью, что какие-то вещи, которые до сих пор ни папа, ни мама ее не знают, а знаю только я. Любя я умею отпускать», – подчеркнула Понаровская.

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Звезда добавила, что потом у них общения стало меньше, но это не значит, что она ее бросила. Певица призналась, что Началова до сих пор ей сниться. Также она продолжает работать с подпевками Юлии.