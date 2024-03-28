Сергей Лазарев заявил, что берет паузу в карьере

Прошло меньше недели с момента теракта в «Крокусе» где погибло 143 человека. Но многие артисты не могут прийти в себя после случившегося. Многие мероприятия были перенесены, включая фестиваль «Жара». А Сергей Лазарев на премии «Новое Радио AWARDS» 28 марта заявил, что берет паузу в карьере. Он пожаловался на усталость.

«Я сейчас возьму небольшую паузу, просто чтобы отдохнуть. Я в таком состоянии не могу продолжать гастролировать. Меня начало колбасить еще две недели назад. Стараюсь ничего не ставить в праздничный, деньрожденческий месяц. Поэтому у меня сейчас тотальная пауза. Нужно перезагрузиться, чтобы войти в мой новый 41-й год», – поделился артист, пишет Телеграм-канал «Звездач».

Отмечается, что во время премии был запущен благотворительный марафон, который помог собрать около 12 миллионов рублей в пользу Фонда Константина Хабенского.

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Напомним, что Лазарев 1 апреля отметит свой день рождения. Скорее всего, он устроит отпуск вместе с детьми: Никитой и Аней.