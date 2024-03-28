Певица Понаровская заявила, что вернулась на сцену благодаря Малахову

Ирина Понаровская начала строить карьеру в 1971 году. Ей удалось покорить публику за границей. Потом она решила уйти со сцены. По словам артист, в то время она позволяла себе все, поэтому даже поправилась. В 2018 году она решила вернуться. Тогда артистка дала интервью Андрею Малахову.

Спустя четыре года звезда даже дала большой сольный концерт в «Крокусе». Теперь в беседе со Светланой Бондарчук она рассказала, что именно телеведущий помог ей вернуться на сцену. По словам, также 12 лет не отпускала ее Валерия Тувина, которая является ее директором.

«Ее вина и Андрюши Малахова вина, что я вернулась. Андрюша говорил: "Ну давайте хоть одно интервью". Я выставила условия. Я сказала, только один на один, лицо в лицо. И все, и пошло и поехало. Я просто отдохнула, у меня появились силы, появились мысли, видения, которые меня сопровождали раньше. Без видения, как и где ты, я не могу. 12 лет мой голос лежал на полке. Я восстанавливала его», – поделилась Понаровская в YouTube-канале «Света вокруг света».

Другие новости читайте в Telegram-канале «Звездная пыль».

Она рассказала, что поработала с молодой преподавательницей, которая научила ее петь в более современной манере. Также артистка занимается с американским преподавателем, чтобы освоить новые техники. Она подчеркнула, что не будет петь, как Люся Чеботина, но знает, как звучит современное звучание.