Понаровская рассказала, что в ее райдере есть хорошая машина, отель и бутерброды

Ирина Понаровская с малых лет выступает на сцене. Она брала паузу в карьере на 10 лет. Артистка в новом интервью для Светланы Бондарчук рассказала, что занимается вокалом, а также берет уроки в американских преподавателей, чтобы освоить новую технику. А когда телеведущая спросила у гостьи, какой у нее райдер, то звезда заверила, что им занимается ее помощница.

Однако Понаровская призналась, что есть вещи, без которых она уже не чувствует себя комфортно.

«Хорошая машина, хороший отель. Не обяхательно огромный номер, не обязательно пентхаус. Это может быть маленький, уютный, чистенький. Хочу фрукты всегда в гримерной, кофе, чай, какие-то бутерброды, скорее не для меня, а для моей команды. Со мной должен быть визажист и парикмахер. Костюмера нет», – поделилась певица в YouTube-канале «Света вокруг света».

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Она также похвасталась, что у нее натуральная седина. Артистка заявила, что все у нее спрашивают, где она красится. Однако звезда гордо говорит, что это ее цвет волос.