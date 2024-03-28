Алла Пугачева заявила, что скорбит в душе после теракта в «Крокусе»

Алла Пугачева часто высказывается в соцсетях. Но после теракта, который случился в «Крокус Сити Холле», она молчала. Это вызвало волну негодования. Многие артисты стали критиковать певицу. Накануне даже появилась новость, что касательно Аллы Борисовна начала процедура признания ее иностранным агентом. 28 марта она решила все же высказаться о теракте в Красногорске. Звезда пояснила, почему не появилось никаких публикаций в ее соцсети ранее.

«Скорбь должна быть в душе, а не в соцсетях. Аминь», — написала она.

Комментарии артистка отключать не стала. Примадонна ранее также высказалась под постом певицы Манижи. Она извинилась перед ней, так как артистка рассказала, что ее соотечественники из Таджикистана подвергаются гонениям, так как являются одной с террористами национальности.

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Почти шесть дней Алла Борисовна ничего не говорила о теракте. Некоторые поклонники не поверили в искренность ее слов, так как считают, что она просто испугалась, что ее признают иноагентом.