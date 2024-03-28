Телеведущий Шепелев привел на программу подросших сыновей Платона и Тихона вместе с падчерицей Ладой

Дмитрий Шепелев с трепетом относится к своей семье. Он успевает строить карьеру и воспитывать детей. Своего старшего сына Платона, которого родила Жанна Фриске, много лет он скрывал от общественности. Теперь он хвастается увлечениями 10-летнего наследника. После смерти певицы телеведущий обрел счастье с Екатериной Тулуповой, которая растит дочку Ладу от прошлых отношений. А в 2021 году у пары родился общий сын Тихон.

А теперь Шепелев стал ведущим нового шоу «В кругу друзей», которое выйдет в эфир 30 марта на канале «Россия». Он решил порадовать зрителей и привел на программу всех своих детей и падчерицу.