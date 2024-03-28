Телеведущий Шепелев привел на программу подросших сыновей Платона и Тихона вместе с падчерицей Ладой

Дмитрий Шепелев с трепетом относится к своей семье. Он успевает строить карьеру и воспитывать детей. Своего старшего сына Платона, которого родила Жанна Фриске, много лет он скрывал от общественности. Теперь он хвастается увлечениями 10-летнего наследника. После смерти певицы телеведущий обрел счастье с Екатериной Тулуповой, которая растит дочку Ладу от прошлых отношений. А в 2021 году у пары родился общий сын Тихон.
А теперь Шепелев стал ведущим нового шоу «В кругу друзей», которое выйдет в эфир 30 марта на канале «Россия». Он решил порадовать зрителей и привел на программу всех своих детей и падчерицу.
«Я очень радуюсь, когда мои дети соглашаются сниматься вместе со мной. Долго уговаривать их не пришлось: они были со мной еще на съемках промороликов программы, год назад, когда за один день в кадре побывали десятки животных и птиц», — поделился Дмитрий.
Дмитрий Шепелев показал, что умеют делать его собаки. Фото: пресс-служба канала «Россия»
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Он отметил, что Платон и Лада очень любят животных. Телеведущий признался, что дети получили массу впечатлений и потом крепко спали. Он уверен, что они похвастаются одноклассникам, что у них были увлекательные выходные. Более того, Шепелев доволен тем, как себя вели его собаки, которые тоже побывали в студии и продемонстрировали, как умеют выполнять команды хозяина.
Дмитрий Шепелев снялся с детьми. Фото: пресс-служба канала «Россия»