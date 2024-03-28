Группа «Би-2» продолжает зарабатывать в России миллионы

Группа «Би-2» уже два года дает гастроли за границей. Солиста коллектива Егора Бортника*, также известного под именем Лева Би-2*, признали иностранным агентом из-за его высказываний. Однако за границей группе сложно зарабатывать. Они уже столкнулась с рядом проблем.

В феврале коллектив дал концерт в Таиланде, после которого их задержали. Оказалось, что разрешения на выступление у них не было. Артистов и музыкантов депортировали в Израиль. А теперь стало известно, что группа продолжает получать доход в России, хоть они и не выступают там.

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Компания ООО «Группа Би-2»* принадлежит Егору Бортнику* и Шуре Би-2. Она работает и приносит доход. В прошлом году выручка составила 38 миллионов рублей. Отмечается, что эта сумма на 29 миллионов меньше, чем в 2022 году, пишет KP.RU.

* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.