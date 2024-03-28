71-летняя Ирина Понаровская рассказала, что из-за диет у нее отказали почки: «На весы встало: жить или не жить»

Ирина Понаровская в 71 года не перестает восхищать общественность тем, как выглядит. Она уже редко выступает на сцене. Однако певица согласилась дать интервью Светлане Бондарчук. Она рассказала, как покорила публику за границей, а также о том, как тепло ее приняли в Советском Союзе. Примечательно, что артистка в юном возрасте стала выступать. С тех пор она также следить за своей фигурой.

По словам звезды, в свое время у нее был лишний вес, поэтому пришлось худеть. В итоге она за своим питанием следит всю жизнь. Более того, в 24 года у нее из-за диет случились проблемы с почками. Понаровская заявила, что тогда поняла цену всему.

«На весы встало: жить или не жить. Отказали почки. Я худела, диеты стали причиной. Я была толстая девочка, а потом захотелось быть красивой. Я же видела себя в зеркало. Я понимала, что это некрасиво. Если хочешь идти на сцену, то вперед, талия должна быть 50 сантиметров. И, конечно, я начала все неправильно делать, перестала просто есть, еще какие лекарства глотала, которые какая-то тетенька посоветовала. Интернета же не было, ничего не узнать. Тогда и диетолога не было. Плюс маме моей сказал бабушкин врач: "У вас толстая девочка". Это болезненно. Я весила 78 килограммов в 13 лет», – рассказала она в YouTube-канале «Света вокруг света».

Другие новости читайте в Telegram-канале «Звездная пыль».

Однако певица добавила, что потом все же отказалась от мяса и рыбы. По ее словам, это пришлось сделать по здоровью и чтобы быть в форме. Артистка призналась, что использует лечебный метод, который также позволяет вернуться в форму. Уже 25 лет Понаровская голодает. По ее словам, она пьет воду и ничего не ест. Звезда заявила, что самый большой срок голодая у нее был 30 дней. Она отметила, что такой метод для многих неприемлем.