Светлаков признался, что его расстроили новые «Елки»: «Нас просто с Ваней не позвали»

Сергей Светлаков является известным актером. Примечательно, что он несколько лет хранил молчание. Но не так давно артист вернулся на канал ТНТ. Также он дал первое интервью за долгое время. В беседе с Надеждой Стрелец юморист рассказал, что дружит с Иваном Ургантом, а Гарика Харламова считает самым смешным комиком в стране.

Он также затронул тему фильмов «Елки», в которых участвовал восемь раз. Звезда кино не стал скрывать, что новые части новогодней комедии его расстроили. А в последней части он даже не принимал участие.

«Я расстроен, каким путем пошло развитие этой истории. Начали уже не профессиональным сценаристам отдавать, а собирать заявки от молодых. На мой взгляд, пошла безумная экономия на качестве, градус понизился, стало слабее, менее веришь во все это, менее трогает это тебя. Потом нас с Ваней не позвали в следующую часть. В крайних "Елках" мне предлагали сделать закадровый голос, который обычно говорит Хабенский. Я не знаю, что это: реверанс или просто маркетинг», – высказался актер в шоу Надежды Стрелец.

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Он также добавил, что возможно в будущем снова снимется в «Елках». По словам Светлакова, если соберется хорошая команда и будет написан классный сценарий, то он согласится на съемки.