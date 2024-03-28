Умер актер из сериалов «По законам военного времени» и «Раневская» Юрий Ваксман

28 марта стало известно, что умер Юрий Ваксман. Отмечается, что у него случился сердечный приступ. О случившемся сообщил Ярославский государственный театр юного зрителя. О служил в этом театре большую часть жизни. Работники ТЮЗа заявили, что смерть Ваксмана стала большой утратой для Ярославля.

Он состоял в браке с архитектором Татьяной. У актера остались дети: дочка Мария, которая стала сценаристом, и сын Михаил – разработчик компьютерных игр. Ваксману было всего 62 года. Он снялся в более 120 картинах. также артист создал кинокомпанию «Ярсинема». Она помогала снимать фильмы разным кинокомпаниям, в том числе принимала участие в организации съемок нашумевшего сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» в Ярославле.

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Добавим, что пока дата и место похорон заслуженного работника культуры РФ неизвестны.