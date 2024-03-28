Сербский режиссер Кустурица приехал в Россию, чтобы снять фильм о Достоевском

Эмир Кустурица недавно выразил свои слова поддержки россиянам после того, как случился теракт в «Крокусе». Он приехал на фестиваль в Ханты-Мансийск, где на публике предстал с развязанными шнурками. Таким образом режиссер решил продемонстрировал, что миролюбив.

Также он рассказал, что верит в авторское кино. По мнению сербской звезды, сейчас трудно найти хорошего автора. Он также считает, что успешность работы это чистое везение. Кустурица захотел снять фильм о Достоевском.

«Его героями становились хорошие люди, среди которых мы живем. О них сегодня не принято говорить. Меня интересует добрый человек, инспирированный Достоевским, инженер легких прогулок. Так и мой фильм будет называться — "Инженер легких прогулок". Мне близки дух неореализма и инспирация у Достоевского. Попробую соединить романы «Преступление и наказание» и «Идиот». Это будет не иллюстративное прочтение», – поделился он.

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По словам Эмира, он станет продюсером картины. Режиссер планирует снять его в 2025 году. Более того, он заявил, что съемки пройдут в России на русском языке и только с российскими актерами, пишет «МК».