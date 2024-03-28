Сергей Светлаков рассказал об отношениях с Верой Брежневой: «Мы друг другу тогда были явно нужны»

Сергей Светлаков является известным актером. Он впервые за долгое время решил дать интервью. Актер поговорил с Надеждой Стрелец. Он рассказал, как спасался во время теракта в «Крокусе». Также артист признался, что за минувшие годы многое изменилось.

Он успел развестись и снова жениться. Светлаков отметил, что у него были съемки с Верой Брежневой. Они провели несколько месяцев в Таиланде, где снимался фильм «Джунгли» И после этого ходили слухи, что у них роман. А однажды Светлаков расстегнул бюстгальтер на блондинке и произнес: «Помнят руки-то!». Зрители поняли, что это не шутка.

«У меня с Верой был договор, когда будут касаться какой-то такой темы, я буду всегда отвечать: „Я поклялся не говорить“. И пускай это будет в пространстве и во Вселенной… Да нет, это была сиюминутная шутеха», — теперь пояснил он ситуацию в шоу «Стрелец-молодец».

Также актер рассказал, что их отношения были ближе, чем просто деловые. Но Сергей с трудом заявил, что между ними ничего не было. Стрелец в свою очередь напомнила, что после совместных съемок они оба развелись.

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