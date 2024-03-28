Звезду сериалов «Универ» и «СашаТаня» Андрея Свиридова срочно прооперировали

Исполнителя роли телохранителя Гены в сериалах «Универ» и «СашаТаня» Андрея Свиридова срочно доставили в больницу. Актеру потребовалась помощь хирургов, он уже прооперирован. Как оказалось, не так давно он уже обращался к эскулапам, и нынешнее экстренное вмешательство вызвано предыдущим.

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Свиридов некоторое время назад перенес операцию на животе. Наложили несколько швов, и один из них стал причиной инфицирования, началось воспаление. Почувствовав неладное, звезда сериалов обратился к докторам снова.

Операцию актеру провели под ИВЛ, подчеркивает Telegram-канал Mash. Поскольку у Свиридова есть сопутствующие заболевания, такие как диабет.