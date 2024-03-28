Группа «Пикник» направит вырученные от концерта в Петербурге средства пострадавшим

Группа «Пикник» не стала отменять питерский концерт 27 марта, а провела его с аншлагом после того, как на их московском выступлении в «Крокус Сити Холле» произошел теракт. Рокеры решили, что обязаны сделать вечер памяти погибших, начали мероприятие с минуты молчания, а все средства от продажи билетов будут направлены в помощь пострадавшим от жуткого нападения.

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Концерт в Санкт-Петербурге прошел в БКЦ «Октябрьский», все билеты были раскуплены. Как сообщает SPB.KP.RU, прийти на него пожелали даже те, кто не являются фанатами коллектива, — так люди решили поддержать музыкантов и выразить свое сочувствие пострадавшим.

«Мы благодарны, что вы с нами. Все вырученные деньги за концерт отправятся на помощь семьям пострадавших в «Крокус Сити Холле», — произнесли артисты с питерской сцены.

Напомним, страшная трагедия в стенах «Крокус Сии Холла» случилась за несколько минут до начала концерта «Пикника». В зрительный зал ворвались вооруженные и расстреливали беззащитных. Погибли порядка 150 человек, еще почти 200 с ранениями находятся в больнице.