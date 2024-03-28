Солист группы «Би-2» сообщил о банкротстве группы

Певец рассказал, что у них по Европе и США недавно был тур, который он назвал пробным. Необходимость в нем возникла, чтобы понять, как все устроено там в индустрии. Поскольку ранее «Би-2» была востребована только в пределах России. Однако несколько скандальных заявлений членов коллектива перечеркнули будущее всей группы и поставили крест на карьере артистов на родине.

* Включен Минюстом РФ в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.

** Включен Минюстом РФ в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента.