Светлаков рассказал, как Цекало отрекся от друзей: «У него личные изменения, и мы не поддержали его»

Продюсер и телеведущий Александр Цекало сегодня не общается ни с кем из своих друзей и коллег по шоу «Прожекторпэрисхилтон». Об этом сообщил его экс-соведущий Сергей Светлаков. Они некогда крепко дружили, но, когда в жизни Цекало появилась новая любовь — при этом он был женат на Виктории Галушке и растил двоих детей, — общение резко прекратилось.

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Как оказалось, друзья не приняли изменений, так бурно ворвавшихся в жизнь их товарища. И тогда многолетней дружбе шоуменов, среди которых, помимо Сергея Светлакова, Гарик Мартиросян и Иван Ургант, настал конец.

«Саша самоликвидировался. У него произошли личные изменения в жизни, и мы как-то, видимо, не так ярко, как он бы хотел, поддержали, точнее, не поддержали его даже как-то в этот момент. И ему было очень обидно, и он удалился из всех наших общих чатов, и каких-то даже скандалов не было, просто «вы, типа, не принимаете мою новую жизнь так, как хочу ее я, и поэтому мне с вами не о чем разговаривать», — поведал Светлаков.

Шоумен пояснил, почему они с коллегами так себя повели: Цекало и Галушка были женаты с 2008 года. И Виктория была, по словам Светлакова, частью их коллектива, и принять случившееся в их с Цекало семье они не смогли.

Развод пары случился в 2019 году, и тут же Цекало оформил отношения с казахской художницей Дариной Эрвин, которая оказалась младше него на 30 лет. Они ухали в США, где счастливо живут по сей день.

Общение с друзьями Цекало не возобновил, но Светлаков заверил в интервью Надежде Стрелец на YouTube, что они с коллегами очень хорошо к нему относятся и надеются на восстановление связи.