Ольга Бузова не стала возвращаться в Москву после трагедии

Телеведущая и певица Ольга Бузова остается на связи с подписчиками в соцсетях, пока находится в отпуске. Звезда неделю отдыхала в горах Алтая, и новость о страшной трагедии в «Крокус Сити Холле» застала ее как раз в разгар развлечений. Исполнительница хита «Мало половин» признавалась, что проплакала два дня, а затем поделилась, что пожертвовала пострадавшим 2 млн рублей.

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А вот возвращаться в Москву по окончании своего горнолыжного трипа Бузова не захотела. Она решила продолжить отпуск и сменила заснеженные склоны на безграничные морские пейзажи.

«На месте», — показала вид с балкона Бузова.

Куда именно артистка отправилась, она не сообщила. При этом ее вылет за границу состоялся из Новосибирска, и звезда пожаловалась, что летела всю ночь. Фолловеры пожелали ей приятного отдыха и полного релакса.