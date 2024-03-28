Алла Пугачева попросила прощения у расплакавшейся таджикской певицы Манижи

Певица Манижа записала обращение в соцсетях после произошедшего в «Крокус Сити Холле» теракта. Она порассуждала о том, что сегодня многие ее соотечественники из Таджикистана подвергаются гонениям, поскольку являются одной с террористами национальности. В связи с этим, она вспомнила о бабушке, которой нет в живых уже много лет, и которая сегодня бы ужаснулась от происходящего.

«Я рада, что она не проживает то, что происходит с нами и с миром. А еще я рада, что те последствия, которые обрушатся на таджиков и всех жителей Центральной Азии, не коснутся ее. А еще я рада, что она не видит ту зверскую ночь», - призналась Манижа.

Певица заплакала от отчаяния, и к ней в комментарии с утешениями поспешила Алла Пугачева, которая уже давно не живет в России и которая ни слова не проронила о произошедшем в «Крокусе» теракте.

«Прости», - обратилась она к Маниже.

В ответ молодая коллега призналась ей в любви. Что именно сподвигло эмигрировавшую звезду покаяться перед Манижей, теперь гадают фолловеры в Сети. Сама Примадонна не удосужилась высказаться более развернуто.