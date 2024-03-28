Светлаков рассказал, что Бурунов тоже пришел на концерт в «Крокус»: «Говорю: стой там, где ты есть и не заходи»

Шоумен и телеведущий Сергей Светлаков поделился подробностями страшного вечера 22 марта, когда в «Крокус Сити Холле» случилось нападение террористов. Должен был быть концерт группы «Пикник», и комик как преданный поклонник их музыки, взяв племянницу и друга, отправился слушать любимых исполнителей. Но вместо песен зазвучали выстрелы – в зал ворвались террористы и начали расстреливать людей.

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Светлакову удалось спастись вместе с группой людей, находящихся в ложе. Их вывела менеджер «Крокуса» София Мейер, которая буквально спасла им жизни.

Оказалось также, что на концерт в тот вечер собирался еще один известный актер - Сергей Бурунов. Но он опоздал к началу, и когда подъезжал, сообщил Светлакову, что скоро будет.

«Он позвонил тогда, когда уже выстрелы были. Говорит, мол, подъезжаю, через минуту буду. Я говорю: «Блин, как здорово, что ты позвонил, все, стой там, где ты есть и не заходи», - вспоминает Светлаков.

Также на концерт опоздала жена Сергея Светлакова Антонина. Она тоже должна была идти, но передумала. Супругу удалось ее уговорить, но она задержалась, что в итоге помогло ей не оказаться в эпицентре трагедии, унесшей множество жизней.

По материалам YouTube-шоу «Стрелец-молодец»