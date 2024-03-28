Стивен Сигал пришел в больницу поддержать пострадавших в «Крокусе»: «Рад, что пациенты хорошо себя чувствуют и идут на поправку»

После трагедии в московском «Крокус Сити Холле» в больницах остаются десятки пострадавших с травмами разной степени тяжести. Им желают скорейшего выздоровления и возвращения к привычной жизни миллионы соотечественников и сочувствующих по всему миру. Кроме того, поддержать лично стараются многие знаменитости.

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Накануне в Национальном медико-хирургическом центре имени Н. И. Пирогова, где находятся жертвы теракта в «Крокусе», побывал актер Стивен Сигал. Он не смог остаться в стороне и поспешил лично выразить свое сочувствие и высказать слова поддержки.

«Благодарю врачей за оперативную работу, которую они проводят, рад видеть, что пациенты хорошо себя чувствуют и идут на поправку. Пусть Бог благословит их», - цитирует звезду РИА Новости.

Актер назвал случившееся ужасной трагедией и выразил уверенность, что Россия «даст миру понять, что нельзя просто так поступать с любыми людьми и остаться безнаказанными».

Напомним, трагедия произошла 22 марта в «Крокус Сити Холле». Несколько вооруженных террористов вошли в здание, где должен был начаться концерт группы «Пикник». Они расстреливали неповинных, подожгли зрительный зал, в результате погибли 140 человек, пострадавших почти 200.