Алла Пугачева прервала молчание после теракта в «Крокусе»: «Прости!»

Певица Алла Пугачева очень неожиданно высказалась после теракта в «Крокус Сити Холле». Россияне ждали от нее слов соболезнования и сострадания после пережитого ужаса в минувшую пятницу, 22 марта. Жертвами атаки террористов, по уточненным данным, стали 143 человека.

Но Алла Пугачева предпочла сохранять молчание. Но все же Примадонна высказалась в весьма своеобразной манере и не в своем микроблоге, а в чужом.

Алла Пугачева оставила комментарий под публикацией певицы Манижи. Уроженка Таджикистана встала на защиту граждан своей национальности, переживая, что после нападения террористов отношение к ним может ухудшиться.

«Прости!» - написала Алла Пугачева певице Маниже.

Напомним, Алла Пугачева уже третий год живет за пределами России. Активисты требуют признать певицу иностранным агентом.

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