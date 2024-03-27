Группа «Пикник» начала концерт в БКЗ «Октябрьский» с минуты молчания по погибшим в «Крокусе»

Группа «Пикник» в эту среду, 27 марта, дала свой первый после трагедии в «Крокусе» концерт. Музыканты выступили в Санкт-Петербурге, в концертном зале «Октябрьский».

Как сообщается, выступление проходит в формате вечера памяти. Концерт группа «Пикник» начала с минуты молчания в память жертв террористической атаки на концертный зал «Крокус Сити Холл». Мероприятие это не только скорбное, но и благотворительное. Коллектив ранее анонсировал, что все собранные от продажи билетов средства будут перечислены пострадавшим в трагедии в Красногорске.

После минуты молчания группа «Пикник» исполнила композицию под названием «Я — пущенная стрела».

От источника, близкого к музыкантам коллектива, стало известно, что «Пикник» приостановил прием заявок на частные выступления как минимум до мая.

По материалам телеграм-канала SHOT

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