Егор Крид настаивает на повышенной охране после трагедии в «Крокусе»: «Я концерты подтверждать не буду»

Многие артисты после теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» уже успели объявить об отмене и переносе своих выступлений на новые даты.
Исполнители хотят быть уверенными, что они, их команды и поклонники, которые придут на концерт, будут в абсолютной безопасности.
Популярный музыкант Егор Крид отметил, что он пока не подтвердил переносы своих концертов. но только в тех городах, где ему уже успели гарантировать серьезную охрану выступления.
Егор Крид пообещал, что его команда будет делать все, что необходимо для обеспечения безопасности.
«Пока я сам не буду убежден в том, что там все хорошо, я концерты подтверждать не буду», — заявил Егор Крид.
По материалам kp.ru