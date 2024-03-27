София Каштанова обратилась к трехлетней дочери: «Ты уже мудрый и взрослый человек!»

36-летняя актриса, звезда сериалов «Полицейский с Рублевки», «Психологини» и других София Каштанова — мама двух очаровательных малышей. У знаменитости подрастают сын и дочка.
Наследнице Софии Каштановой 27 марта исполнилось три года. В честь этого события София Каштанова разместила в микроблоге снимок подросшей Даниэль и публично поздравила ее, признавшись в любви и пообещав девочке всегда быть рядом с ней.
Дочка Софии Каштановой. Фото: соцсети Софии Каштановой
«Я смотрю на твое ежедневное, ежеминутное взросление, и твои темпы поражают воображение! В свои 3 года ты уже мудрый и взрослый человек! Личность!» — восхитилась София Каштанова дочкой в микроблоге.
Напомним, двух своих детей София Каштанова родила в Мексике. Актриса считает, что в этой стране лучшие условия для появления на свет малышей. Тепло, океан, много фруктов и солнца.