«Алла так и не покаялась»: россияне одобрительно отреагировали на вероятное признание Пугачевой иноагентом

Алла Пугачева уже два года живет за границей. Она покинула Россию вместе с мужем Максимом Галкиным* и детьми Лизой и Гарри. Примечательно, что певица после этого несколько раз делала громкие высказывания, которые негативно встречали россияне.
Она называла рабами людей, а также заверяла, что в Россию нормальные люди не хотят вернуться. Недавно ее вывели из себя слова Стаса Михайлова, который на своем концерте обмолвился, что уехавшие артисты вернутся на коленях. Общественники не раз призывали, чтобы Алле Борисовне присвоили статус иностранного агента.
А 27 марта глава ФПБК Виталий Бородин сообщил, что Пугачеву собираются признать иностранным агентом. Он заявил, что эту процедуру уже начала Генпрокуратура, которая направила просьбу в Минюст РФ.
Алла Пугачева часто видится с друзьями в Израиле. Фото: соцсети Аллы Пугачевой
Пользователи Сети одобрительно отреагировали на новость. Многие признались, что давно ждали такого решения. Фанаты отмечают, что если раньше любили Аллу Борисовну, то ее поступки все перечеркнули. Другие вспомнили, что она сама просила, чтобы ей дали статус иноагента. При этом еще недавно поклонники просили звезду покаяться и вернуться в Россию.
«Да, она никак не отреагировала на нашу трагедию в «Крокусе», — заявила пользователь Наталья.
«Будем ждать удовлетворение данной процедуры. Доход из России ей тогда прекратится», — считает пользователь GGUrid.
«Давно пора», — согласилась Марина Сорокина.
«Ну она сама просила, чтобы ее признали, как и ее мужа. Она во всем ему подруга», — высказалась Жанна Воскобойник.
«Вот такое у Аллы Борисовны отношение к людям! Слова сочувствия можно написать? Или плевать», — возмутилась mariikalinina.
«Очень ждем, заслужила своими высказываниями», — написала пользовательница 37517.
«Я считаю, что надо всегда быть со своей страной! Алла Борисовна меня разочаровала», — призналась Галина.
«Так высоко взлететь и мордой об асфальт упасть», — отметил Ли. К.
«Одни люди остаются в памяти — цвета голубого неба, другие — цвета кабачковой икры», — заявила Альбина.
«Алла так и не покаялась. Больше другого пути нет», — сказала Юлия657.
Алла Пугачева и Максим Галкин* вместе отмечают праздники. Фото: соцсети Аллы Пугачевой
Пока Алла Борисовна не отрегировала на новости. Она скрывает, где находится. Одни считают, что певица на Кипре, а другие уверены, что она уже вернулась в Израиль. Более того, друзья артист рассказали, что к своему 75-летию она не только выпустит новую песню, но и устроит концерт.
По крайне мере, Примадонна планирует выступить на сцене. Однако неизвестно, где состоится концерт. Она ранее заявила, что порадует поклонников новыми треками к своему юбилею.
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За границей Пугачева успевает растить двойняшек Лизу и Гарри. У нее есть помощницы и няни. А Максим Галкин* всегда посвящает время семье, когда приезжает с гастролей. Но большую часть времени юморист проводит в разъездах. Он четыре дня назад выразил слова соболезнования семьям погибших в «Крокусе», но многие его слова сочли неискренними. А вот Алла Борисовна не стала никак реагировать на теракт.
* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.