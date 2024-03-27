«Алла так и не покаялась»: россияне одобрительно отреагировали на вероятное признание Пугачевой иноагентом

Алла Пугачева уже два года живет за границей. Она покинула Россию вместе с мужем Максимом Галкиным* и детьми Лизой и Гарри. Примечательно, что певица после этого несколько раз делала громкие высказывания, которые негативно встречали россияне.

Она называла рабами людей, а также заверяла, что в Россию нормальные люди не хотят вернуться. Недавно ее вывели из себя слова Стаса Михайлова, который на своем концерте обмолвился, что уехавшие артисты вернутся на коленях. Общественники не раз призывали, чтобы Алле Борисовне присвоили статус иностранного агента.

А 27 марта глава ФПБК Виталий Бородин сообщил, что Пугачеву собираются признать иностранным агентом. Он заявил, что эту процедуру уже начала Генпрокуратура, которая направила просьбу в Минюст РФ.