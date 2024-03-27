Анита Цой заявила, что для мюзикла «Ожерелье России» поставят усиленную охрану и вооруженные посты

После теракта в «Крокус Сити Холл» многие были встревожены, что охрана на концертах не способна обеспечить безопасность зрителей. Анита Цой отметила, что даже такие события не заставят артистов покинуть сцену. Она также скоро сново выступит на сцене.

Артистка рада, что никто не стал отменять мюзикл «Ожерелье России», к которому готовились дети. Но она призналась, что меры безопасности будут усилены. Они решили отказаться от парада, который хотели устроить перед концертным залом.

«Зал будет работать с учетом усиления мер безопасности, в том числе с привлечением к работе сотрудников Росгвардии, созданием группы быстрого реагирования и увеличением количества постов с вооруженной охраной», – заверила Цой.

Она также добавила, что террористы должны быть наказаны. Певеца надеется, что для виновных выберут самую высокую меру наказания, пишет «МК».