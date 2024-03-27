Эмин и Араз Агаларовы отдали 100 миллионов рублей на помощь пострадавшим в теракте в «Крокусе»

Президент Crocus Group Араз Агаларов и его сын Эмин перечислили сто миллионов рублей на поддержку пострадавшим во время теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл». Об этом сообщается в официальном аккаунте компании в телеграм-канале.

Уточняется, что помощь оказывается Crocus Group и Фондом Муслима Магомаева. А также в компании дали понять, что это только первые пожертвования для поддержки пострадавших. Судя по всему, Агаларовы намерены перечислять деньги и дальше.

Эмин Агаларов в своих соцсетях призвал последовать их с отцом примеру своих знакомых, друзей и партнеров. Он анонсировал открытие колл-центра, который будет обрабатывать заявки от желающих пожертвовать средства.

Напомним, число погибших в теракте в «Крокус Сити Холле» увеличилось до 140 человек. В эту среду, 27 марта, стало известно, что в больнице скончался один из пострадавших. Таким образом, список жертв теракта пополнился.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».