У актрисы Светланы Светличной возникли проблемы с сердцем

Светлана Светличная в свои 83 года имеет проблемы со здоровьем. Она находится в психиатрической больнице имени Гиляровского. Отмечается, что актриса страдает, так как у нее диагностирована деменция в тяжелой форме. Она уже почти не встает с постели. Но теперь стало известно, что у артистки возникли проблемы с сердцем. Она пожаловалась на боли.

27 марта работники клиники в срочном порядке вызвали врачей, чтобы Светличной сделали кардиограмму. Только после результата они смогу узнать, есть ли у звезды кино проблемы с сердцем пишет «МК».

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Напомним, что актриса дважды состоялав браке. У нее есть сын Алексей от первого мужа. А вот второй сын Олег умер в 2006 году.