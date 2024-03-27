Владимир Политов из группы «На-На» впервые покажет сына от молодой жены на шоу Леры Кудрявцевой

Владимир Политов в 2021 году снова женился. До недавнего времени он скрывал свою избранницу. Но певец стал гостем шоу «Секрет на миллион», где раскрыл Лере Кудрявцевой подробности своей личной жизни. Он признался, что в 2023 году снова стал папой. Возлюбленная по имени Ольга родила сына. Он рассказал, что они долго выбирали имя для наследника.

«Назвали Артем. Я придумал, причем у меня была дилемма — рассматривали еще и Алексея. У дочери муж Артем, теперь в семье у нас два Артема, — отметил музыкант. — Все свободное время посвящаю сыну».

Он не показывал супругу и сына в соцсетях. Однако певец сделал исключение для передачи. В студии показали кадры, на которых он нянчит ребенка. Также предстала перед камерой его возлюбленная. Ольга приехала на шоу. Она назвала солиста группы «На-На» примерным отцом. Избранница артиста похвасталась, что он порой отказывается от гастролей, чтобы побыть с семьей.

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Также Ольга, которой 29 лет, заявила, что большая разница в возрасте не мешаем им строить отношения. Политову сейчас 53 года. От прошлого брака у него есть дочка Алена — она всего на пять лет младше новой супруги отца.