Дмитрий Колдун с дочерью и сыном принял участие в съемках программы «В кругу друзей»

Дмитрий Колдун является известным певцом. Он продолжает строить карьеру. Примечательно, что артист больше 10 лет состоит в браке с Викторией Хамицкой. У них растет 11-летний сын Ян и семилетняя дочка Алиса. Обычно он редко показывает свою семью.

Но на этот раз исполнитель хита «Дай мне силу» принял участие в съемках развлекательной передачи «В кругу друзей». Он познакомил всех со своими детьми и любимым питомцем – собакой по кличке Ива породы кавалер-кинг-чарльз-спаниэль.

«Мои дети, конечно, еще не привыкли к камере. Дочка Алиса еще более-менее держалась – она уже посещала несколько съемок. А вот сын Ян совсем не из этой истории: он немножко смущался, хотя и говорил в кадре, как выяснилось, довольно неплохо. Наш питомец, собака Ива, вела себя на площадке замечательно, что удивительно. Но так как там за сценой были и другие животные, приходилось иногда ее успокаивать», – поделился Колдун.

Другие новости читайте в Telegram-канале «Звездная пыль».

Он также спел на передаче песню «Милая». Певец признался, что порой дочка любит петь вместе с ним. Напомним, что ведущим проекта является Дмитрий Шепелев. Зрители увидят выпуск с Колдуном и его детьми 30 марта в 11:50 в эфире телеканала «Россия».