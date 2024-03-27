Беременная невеста Владимира Селиванова из «Реальных пацанов» заявила, что бывший муж не платит ей алименты

В 2023 году Владимир Селиванов развелся с женой Викторией, которая родила ему дочку Еву. Он практически сразу стал жить с новой возлюбленной Александрой Колмыковой.

Не так давно пара объявила, что ждет ребенка. При этом у 29-летней блогерши есть сын Даня и дочь Соня от бывшего мужа Сергея Калмыкова. На этот раз она призналась, что бывший избранник не платит ей алименты, а также не участвует в жизни наследников.

«Совершенно не участвует. Алименты ни за один месяц не заплатил. Он даже не знает, чем дети увлекаются, на какие занятия ходят. Возможно, теперь знает, если читает мой блог. Звонил им в середине января последний раз», — высказалась Калмыкова.

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Также она отметила, что экс-жена Селиванова на нее не держит зла. По словам Александры, у нее уже есть новые отношения. При этом самого Селиванова в соцсетях долго критиковали за то, что он ушел из семьи ради новой избранницы. Но актер заверяет, что расстался с Викторией давно, просто не сразу оформил развод. У влюбленных будет сын, о чем они объявили на вечеринке. Пока пара выбирает для него имя.