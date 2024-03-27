Равшана Куркова показала подросшую дочку в честь дня рождения: «Кокетке и хохотушке исполнился годик»

Равшана Куркова редко рассказывает о личной жизни. Она растит двоих детей. Актриса тайно родила сына Гаспара в 2020 году. А в 2023 году у нее родилась дочка. Девочку она называла Самирой. И теперь звезда рассекретила, что родилась кроха 25 марта.

В честь ее первого дня рождения она выложила редкие фото с именинницей. Куркова устроила трогательную фотосессию с наследницей. Она была облачена в серое пальто, а ее дочка была в белом костюме. Малышка делала свои первые шаги.