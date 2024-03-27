Равшана Куркова показала подросшую дочку в честь дня рождения: «Кокетке и хохотушке исполнился годик»

Равшана Куркова редко рассказывает о личной жизни. Она растит двоих детей. Актриса тайно родила сына Гаспара в 2020 году. А в 2023 году у нее родилась дочка. Девочку она называла Самирой. И теперь звезда рассекретила, что родилась кроха 25 марта.
В честь ее первого дня рождения она выложила редкие фото с именинницей. Куркова устроила трогательную фотосессию с наследницей. Она была облачена в серое пальто, а ее дочка была в белом костюме. Малышка делала свои первые шаги.
Равшана Куркова с дочкой. Фото: соцсети Равшаны Курковой
«Моей самой любимой девчонке, непоседе, хулиганке, болтушке, хвостику брата, амбассадору подбородков, фанатке всех собак, которых мы встречаем на прогулках, умнице, кокетке и хохотушке 25 марта исполнился годик. Самирка - ты радость наша безграничная, расти счастливой, здоровой и такой же любознательной», – заявила актриса.
На других кадрах она показала, как выросла кроха. Равшана засняла ее во время прогулки в коляске. Девочка улыбалась, позируя в шапочке и пуховике.
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Также артистка выложила редкие кадры, на которых Самира запечатлена со своим братом Гаспаром. Они вместе играли на диване. Куркова скрывает, кто является отцом младшей наследницы. А вот папой Гаспара стал бизнесмен Сергей Амарян, с которым звезда состояла в отношениях, но пара распалась вскоре после появления на свет ребенка.