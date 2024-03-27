Композитор Мисин рассказал, что Пугачева не испытывает вину за эмиграцию: «Перемещается куда хочет»

Алла Пугачева не раз подверглась критике за то, что уехала из России. Потом певица нелестно высказывалась о родине. Недавно она также заявила, что нормальные люди не хотят вернуться в Россию.

При этом артистка не забывает о фанатах и намерена выпустить новые песни к своему юбилею. А композитор Андрей Мисин признался, что Примадонна ему недавно позвонила. Он рассказал, что она хочет устроить концерт, предположительно в Израиле. По его мнению, звезда хочет вернуться к зрителям.

«Только что выпустила альбом из 15 песен — там и старые, и новые композиции. Но далеко не все их приветствуют: для многих, те, кто уехал, больше не существуют. Но она говорит, что свободный человек и перемещается куда хочет», — сказал Мисин.

Другие новости читайте в Telegram-канале «Звездная пыль».

Он также дал понять, что за границей Пугачева ведет жизнь пенсионерки. Композитор пояснил, что с детьми Лизой и Гарри ей помогают заниматься няни и помощники, пишет EG. Ранее Мисин сотрудничал с Аллой Пугачевой. Он написал песни для звезды, а также для Кристины Орбакайте и других артистов. Он считает Аллу Борисовну талантливой. Напомним, что в скором времени Пугачеву могут признать иноагентом, так как такое заявление попало в Минюст.