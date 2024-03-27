Звезда сериала «Слово пацана» Никита Кологривый вышел на свободу из спецприемника в Новосибирске

Никита Кологривый 27 марта вышел на свободу. Он провел семь суток в спецприемнике в Новосибирске. Такую меру наказания для него назначил суд, когда актер устроил дебош в баре. За мелкое хулиганство ему могли дать 14 суток, но был учтен тот факт, что артист находился в алкогольном опьянении. Никита ничего не стал говорить. Он в пуховике быстрым шагом отправился к автомобилю и сразу уехал, скрывшись с глаз журналистов, которые приехали.

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Скорее всего, актер направится к родным. Во время суда он сожалел, что его арестовали, так как его ждала дочка. После развода наследница актера, маленькая Есения, живет с мамой. Однако Никита участвует в ее жизни. Ранее Кологривый принес извинения за свой поступок. Но на днях стало известно, что его лишили главной роли в фильме про Владимира Жириновского.