Малиновская высказалась о присвоении статуса иноагента Пугачевой: «За два года оскотинилась»

Алла Пугачева может в скором времени получить статус иностранного агента. Соответствующее заявление Генпрокуратура передала в Минюст. Общественные деятели давно требовали, чтобы уехавшей в Израиль певице присвоили этот статус.

Примечательно, что многие считают, что артистка еще два года назад должна была получить статус иноагента. Маша Малиновская осудила поступки звезды, а также то, что она промолчала после теракта в «Крокусе», не поддержав россиян в тяжелый период.

«Не прошло и двух лет, как этой <...> таки решили присвоить статус иноагента. Вы скажете, зачем ты так, Маша, она великая артистка. Я отвечу. Женщина, которая так оскотинилась, что ни словом не обмолвилась о теракте в «Крокусе» и не нашла слов поддержки жертвам бесчеловечного, жестокого массового убийства в концертном зале, в котором она сама не раз выступала, мной теперь человеком не считается!» — заявила телеведущая.

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Она также назвала певицу наглой и высокомерной. Некоторые пользователи Сети решили, что Малиновская высказалась слишком грубо в адрес человека, которому скоро будет 75 лет. Другие заверили, что Алла Борисовна выражала соболезнования тем, кто потерял родных в теракте, но сделала это в сторис, которая исчезает спустя сутки.