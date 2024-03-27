Актер Дьяченко вспомнил последние слова Карпухова, сказанные им перед смертью: «Весна идет. И я буду жить»

Два дня назад ушел из жизни 50-летний Александр Карпухов. Он умер во сне. Актер имел проблемы со здоровьем, по словам друзей. Он снялся во многих сериалах, включая «Улицу разбитых фонарей» и «Убойную силу». Коллеги артиста не могут поверить в случившееся. С ним в одном из последних проектов снялся Александр Дьяченко. Он посвятил коллеге трогательные слова.

«Саша Карпухов закончил линию своего героя в сериале «Закон тайги» несколько дней назад словами: «Лед пошел. Весна идет. И я буду жить. Слышишь, я буду жить!» Это были последние его слова, которые я слышал. Его последние слова, сказанные им в кино…» — поделился актер.

Он признался, что не успел попрощаться с Карпуховым, когда они виделись в последний раз. Также его хорошо знал Дмитрий Мурашев, который тоже снимался в «Ментовских войнах». Он рассказал, что у Александра Карпухова из-за болезни были проблемы с ногами. Однажды после смены актера даже провожали до выхода и усадить в тележку, чтобы он мог передвигаться.

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Мурашев говорил ему, что нужно обратиться в больницу пишет KP.RU. Пока не известно, когда и где похоронят актера.