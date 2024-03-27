Друзья Аллы Пугачевой рассказали, что артистка записала новую песню о разлуке

Алла Пугачева в начале весны объявила, что к юбилею выпустит новые песни. Тогда в Сети появился альбом с треками, которые она исполнила в 2019 году. Певица дала понять, что его выпустила не она. Теперь друзья Примадонны рассказали, что она записала грустную песню с неизвестным исполнителем, которую представит к своему 75-летию.

«Это грустная песня о разлуке. Там есть такие слова: „Может быть, когда-нибудь поймешь, может быть, однажды и не вспомнишь где-то далеко“», — поделились они.

В окружении артистки отметили, что не узнали мужской голос, поэтому предположили, что это малоизвестный исполнитель. А вот промоутер Сергей Лавров уверен, что певица записала дуэт не с молодым талантом. Он считает, что это коммерческая история, за которую звезда получила внушительный гонорар.

«Думаю, Пугачева заработала на этой песне не меньше 10 миллионов долларов.. Напела на новый замок! Вообще это удивительная история, поскольку раньше Алла Борисовна пела только с близкими людьми», — высказался Лавров.

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Он сомневается, что у Примадонны закончились деньги. По мнению промоутера, певица соскучилась по вниманию публики, поэтому и записала песню. Другой промоутер, Евгений Морозов, считает, что новый трек не станет таким же хитом, как «Миллион алых роз», поэтому ее гонорар был меньше. Он заявил, что Алла Борисовна за новую работу получила максимум 200 тысяч долларов, пишет KP.RU.