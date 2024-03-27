Родители онкобольной Кейт Миддлтон помогают ее мужу принцу Уильяму и детям

Кейт Миддлтон несколько дней назад публично рассказала, что у нее диагностировали рак. Она молчала три месяца, так как хотела подготовить своих детей и объяснить им, что случилось до того, как поднялась шумиха. Как раз сейчас у 10-летнего Джорджа, восьмилетней Шарлотты и пятилетнего Луи начались каникулы, поэтому в школе их никто не будет расспрашивать о семейных проблемах.

Новость о диагнозе принцессы Уэльской многих потрясла, в том числе ее родителей Кэрол и Майкла. Они готовы помогать принцу Уильяму и внукам в этот сложный период.

«Они сплотились вокруг нее и ее семьи. Кэрол и Майкл, по сути, накрыли маленьких внуков одеялом безопасности, чтобы защитить их. В такие времена, как это, для Кейт это чрезвычайно важно. Они обеспечивают ей чувство комфорта и стабильности, так как она знает, что за ее детьми тщательно присматривают», — рассказал королевский биограф Дункан Ларкомб.

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Он добавил, что родители Миддлтон поддерживают зятя, так как недавно выяснилось, что рак нашли и у его отца короля Карла III. Они относятся к Уильямум как к сыну, пишет Mirror.