Образ Юрия Никулина воссоздадут с помощью нейросети в комедии Сарика Андреасяна

Юрий Никулин умер 26 лет назад, но теперь зрители снова смогут его увидеть на экранах. Речь идет не про старые фильмы, в которых он снялся. Актера решили сделать ключевым персонажем в новой комедии «Манюня: Приключения в Москве». Помогут воскресить артиста нейросети.

Режиссером этого фильма стал Денис Гуляр, а продюсерами — братья Сарик и Гевонд Андреасяны. Отмечается, что им уже удалось получить одобрение со стороны родственников народного советского артиста. После разрешения они смогут воссоздать сцены с Юрием Владимировичем, используя искусственный интеллект.

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Гевонд Андреасян рассказал об этой работе на форуме «Российский кинобизнес» в Москве. Он пояснил, что это нелегкий труд. Целых восемь месяцев ушло на съемки картины, а также и на сцены с Никулиным. По его словам, современные технологии позволили сгенерировать внешность актера, а также его голос мимику манеры.

Примечательно, что продюсер сразу подчеркнул, что им запрещено использовать образ Никулина в промокампании, включая трейлеры к фильму. Это будет первый случай, когда воссоздадут внешность и голос покойного человека, пишет Telegram-канал «Бюллетень кинопрокатчика».