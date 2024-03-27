Кушанашвили надеется, что Кологривый исправится: «Упади на колени, бей лбом своим пустым в пол»

Никита Кологривый недавно оказался в центр внимания. Сначала он стал публично критиковать коллег. А потом оказался в спецприемнике. Актер устроил дебош в баре в родном Новосибирске. Он укусил девушку-хостес и устроил драку с охранниками. Ему дали семь суток административного ареста.

Многие коллеги недоумевают, почему он так себя повел, так как ранее артист проявлял себя как ответственный и работящий человек. Отар Кушанашвили возмущен тем, как ведет себя Никита. Он подверг критике его поступок и выразил надежду, что актер исправится.

«Ну дурак?! Упади на колени, бей лбом своим пустым пол и говори: „Извините, вел себя как свинья“. Когда я поступал так, как он, я наутро, приходя в ужас, находил людей, которым причинил моральные, физические мучения и просил у них прощения», — считает Отар.

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Более того, он не понимает, каким образом Кологривый работает на благо общества. Телеведущий даже сравнил игру актера с тем, как его домашний кот выпрашивает еду. Он считает, что у них одинаковый уровень актерского мастерства. Об этом Кушанашвили заявил в программе «Каково?!».