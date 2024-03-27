Дочь певца Валерия Меладзе Софико впервые стала мамой

Валерий Меладзе поддерживает общение с дочками от первого брака. Его дочка Софико недавно перестала скрывать беременность. А 26 марта стало известно, что она родила малыша. Молодая мама запечатлелась в палате роддома. Вскоре она подтвердила, что стала мамой. Для нее это первый ребенок, как и для ее мужа Саввы Байбакова. Пока пол и имя ребенка остаются тайной. Меладзе еще не прокомментировал рождение своего первого внука.

Другие новости читайте в Telegram-канале «Звездная пыль».

Напомним, что дочка певца сыграла свадьбу с возлюбленным в 2022 году. Они расписались в ЗАГСе в Барвихе, а во время торжества Валерий устроил для них концерт. Нынешняя жена артистка не появилась на свадьбе. Дочки певца не приняли Альбину Джанабаеву. Ранее Меладзе также выдал замуж другую дочку Ингу. Ее первая свадьба состоялась в Марокко. Но этот союз завершился. В 2023 году Инга вышла замуж за нового избранника.