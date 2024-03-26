Ксения Собчак пообещала помогать детям, ставшим сиротами после теракта в «Крокусе»: «Я возьму опеку»

Известная журналистка и блогер Ксения Собчак в своем телеграм-канале анонсировала оказание помощи детям, родители которых погибли во время теракта 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл».

Ксения Собчак рассказала. что уже перевела полтора миллиона рублей детям из двух семей. Ксения Собчак решила поддержать Васю и Мишу Соколовых и Варю и Вову Дорофеевых.

Собчак добавила, что уже успела пообщаться с ребятами и их родственниками. Также Ксения Собчак намерена оплатить образование осиротевшим детям.

«Я возьму опеку над детьми в плане образования: помогу с платными вузами и, если надо, репетиторами», - поделилась планами Ксения Собчак.

Собчак также пообещала устроить сирот в хорошие школы и вузы, исходя из предпочтений ребят.

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